Путин включил Белоусова в состав Совета безопасности

Белоусов, в мае возглавивший Минобороны, вошел в состав Совета Безопасности. Ранее занимавший должность секретаря Совбеза Николай Патрушев останется в его составе как помощник президента России

Президент Владимир Путин включил главу Минобороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России. Соответствующий указ размещенна портале правовой информации.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р. — Министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе.

На данный момент в состав Совета безопасности входят 30 человек, из них 12 — постоянные члены. Совет возглавляет президент России Владимир Путин.

Состав Совбеза частично изменился в мае после инаугурации Путина на должность главы государства. Тогда же секретарем совета стал Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны. Белоусов возглавил ведомство вместо него.

Николай Патрушев, который занимал должность секретаря Совбеза до Шойгу, согласно указу главы государства, остается в его составе. Его официальная должность в новом составе — помощник президента Российской Федерации. Указ о назначении его на этот пост Путин подписал 14 мая.