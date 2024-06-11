 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Политика ,  
0 

В США заявили о планах укрепить отношения с Арменией в сфере безопасности

Джеймс О&#39;Брайен
Джеймс О'Брайен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США и Армения продолжат работу по вопросам обороны и безопасности, заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на заседании стратегического диалога двух стран. Об этом сообщает издание Aysor.am.

«Наши первые совместные учения прошли в прошлом году. Мы ждем большего. Мы рассчитываем работать в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и по другим вопросам», — сказал О'Брайен.

Замгоссекретаря отметил, что армянский народ подтвердил свое стремление к реформам, и Вашингтон поддерживает эти усилия. О'Брайен также подчеркнул необходимость мира между Арменией и Азербайджаном.

Перед переговорами в расширенном составе О'Брайен провел личную встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Пашинян пошутил о вступлении Армении в ЕС в этом году
Политика
Никол Пашинян

В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих обязательств по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации. Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

Весной министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь сообщил о стремлении Еревана углублять отношения с ЕС.

По данным Hraparak, Пашинян планирует подать заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее как минимум в экономическом отношении. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий», а Запад может гарантировать безопасность.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Армения США двусторонние отношения

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
МИД напомнил о долгах Армении перед ОДКБ
Политика
МИД пожаловался на заметное снижение контактов с Арменией
Политика
Пашинян пошутил о вступлении Армении в ЕС в этом году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 95,64 (-1,05) Инвестиции, 10 июн, 16:33 Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 88,99 (+0,23) Инвестиции, 10 июн, 16:33
Научного руководителя ЧВК «Енот» приговорили к 14 годам колонии Общество, 15:03
Мосбиржа приостановит торги акциями ВТБ в связи с обратным сплитом Инвестиции, 15:02
В деле о пропавших виноградниках в Дагестане появилась «схема с акцизом» Вино, 14:57
В Челябинске задержали гендиректора национализированного ЧЭМК Бизнес, 14:55
Путин заявил о недопустимости нехватки энергообъектов в Москве Политика, 14:55
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Политика, 14:53
ВТБ запустил вклад с доходностью, привязанной к ключевой ставке Бизнес, 14:41
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Светлану Мастеркову госпитализировали с подозрением на инсульт Спорт, 14:32
Нидерланды лишились второго футболиста за сутки из-за травмы перед Евро Спорт, 14:31
Около тысячи животных погибли при пожаре на рынке в Бангкоке Общество, 14:30
Танки Leopard 2 впервые будут собирать в Норвегии Политика, 14:24
Глава Еврокомиссии назвала Харьков Европой Политика, 14:23
Умерла сестра Андрея Тарковского Марина Общество, 14:19
Как эффективно организовать внедрение ПО в компании РБК и Сфера, 14:18