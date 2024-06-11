В США заявили о планах укрепить отношения с Арменией в сфере безопасности

Джеймс О'Брайен (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США и Армения продолжат работу по вопросам обороны и безопасности, заявил заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на заседании стратегического диалога двух стран. Об этом сообщает издание Aysor.am.

«Наши первые совместные учения прошли в прошлом году. Мы ждем большего. Мы рассчитываем работать в сфере кибербезопасности, энергетической безопасности и по другим вопросам», — сказал О'Брайен.

Замгоссекретаря отметил, что армянский народ подтвердил свое стремление к реформам, и Вашингтон поддерживает эти усилия. О'Брайен также подчеркнул необходимость мира между Арменией и Азербайджаном.

Перед переговорами в расширенном составе О'Брайен провел личную встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

В феврале 2024 года армянский премьер Никол Пашинян объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих обязательств по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации. Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ.

Весной министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что власти обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Спустя месяц он вновь сообщил о стремлении Еревана углублять отношения с ЕС.

По данным Hraparak, Пашинян планирует подать заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени 2024 года. Он пояснил, что интересы безопасности республики требуют стать сильнее как минимум в экономическом отношении. Премьер назвал эту перспективу неизбежной и объяснил, что «от России нет никаких надежд и ожиданий», а Запад может гарантировать безопасность.