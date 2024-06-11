Новую Зеландию на мирном саммите представит глава МЧС и полиции

Марк Митчелл (Фото: markmitchell.national.org.nz)

Власти Новой Зеландии отправят на конференцию по Украине в Швейцарии министра исправительных учреждений, полиции и чрезвычайных ситуаций в стране Марка Митчелла, сообщили в правительстве государства.

Там уточнили, что Митчелл также является старшим министром кабмина и ранее возглавлял министерство обороны. «Его поездка в Швейцарию на этот саммит демонстрирует неизменную солидарность правительства Новой Зеландии с Украиной и приверженность украинской формуле мира из десяти пунктов», — добавили в правительстве.

О намерении участвовать в предстоящем в Бюргенштоке мероприятии Веллингтон информировал Киев еще 27 мая. Там пообещали «направить высокопоставленного министра», чтобы «подчеркнуть значимость этого события».

Саммит по урегулированию конфликта на Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. На конференцию пригласили делегации 160 стран. Россию не пригласили, поскольку «на этом этапе» ее участие не нужно, пояснили в МИД Швейцарии.

Для участия в конференции уже зарегистрировались 90 государств и организаций, половина из них из Европы. Ряд стран, в том числе Китай, Саудовская Аравия и Бразилия, не стали отправлять на саммит свои делегации.

В Кремле предстоящую конференцию оценили как «абсолютно бесперспективную» для поиска путей урегулирования конфликта, поскольку она пройдет без участия России.