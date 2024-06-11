В Кремле негативно восприняли снятие запрета на поставки оружия «Азову»

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Кремль негативно оценивает снятие США запрета на поставки оружия украинскому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они никем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», — сказал Песков, передал корреспондент РБК.

По мнению пресс-секретаря, решение США говорит о заигрывании Вашингтона с неонацистами. Снятие запрета на поставки подтверждает опасения Москвы насчет распространения неонацистских идей, добавил Песков.

Ранее США сняли шестилетний запрет на поставки вооружения «Азову». Вашингтон пытался запретить батальону использовать американское оружие с 2015 года, в 2018 году запрет стал официальным. Тогда американские власти посчитали, что некоторые из основателей отряда придерживались расистских, ксенофобных и ультранационалистических взглядов, а представители ООН по правам человека обвинили группу в гуманитарных нарушениях.

Батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Подразделение участвовало в боевых действиях на Украине на стороне украинской армии. В 2023 году батальон включили в состав Национальной гвардии Украины.

Бойцы отряда участвовали в боях за Мариуполь весной 2022 года, в том числе за завод «Азовсталь». В мае они сдались в плен. В сентябре 215 украинских бойцов, в том числе руководителей отряда, обменяли на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука. Сделка состоялась при содействии Турции. Пять командиров «Азова» должны был остаться там до завершения конфликта России и Украины.

Однако в июле 2023 года бойцы вернулись на Украину. Кремль заявил, что таким образом Киев и Анкара нарушили договоренности. В Турции заявили, что дали Москве «соответствующие объяснения, ситуация прояснилась», но в чем они заключались, не уточнялось.

Москва осуждает военную помощь Киеву и считает, что поставки вооружений делают западные страны участниками конфликта.