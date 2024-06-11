Попова рассказала о пройденном пике заболеваемости корью в России

Уровень заболеваемости корью в мире растет, а в России уже подходит к концу, рассказала «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый — он идет во всем мире, и очень интенсивно. В Российской Федерации мы считаем, что он в принципе заканчивается», — отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, первые случаи кори в России были завозными из других стран. Попова подчеркнула, что Россия — одно из немногих государств, которое учитывает все случаи заболевания, чтобы предусмотреть и предотвратить все риски.

Корь — острое инфекционное заболевание, сопровождающееся общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, сыпью. Вирус распространяется через чихание и кашель. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия занимает третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 по март 2024 года. Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 таких случаев.

В ответ на это в Роспотребнадзоре заявили, что ВОЗ некорректно оценила ситуацию с заболеваемостью корью в России. В ведомстве также усомнились в данных организации о ситуации в странах Европы. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что основными источниками инфекции служат мигранты, а в статистику не включаются случаи заболевания среди них, беженцев и других труднодоступных групп населения.