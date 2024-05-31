Роспотребнадзор назвал некорректными данные ВОЗ о кори в России

Всемирная организация здравоохранения некорректно оценила ситуацию с заболеваемостью корью в России. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в мире продолжается рост заболеваемости корью: по данным на середину апреля, зарегистрировано 120,3 тыс. случаев. Более 47% из них, по данным Роспотребнадзора, выявили в Европейском регионе. Наибольшее число случаев за последние полгода фиксируется в Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Ираке, Йемене и Буркина-Фасо, утверждает служба.

В Роспотребнадзоре усомнились в данных ВОЗ о ситуации с заболеваемостью корью в странах Европы. В ведомстве подчеркнули, что основными источниками инфекции являются мигранты, а в статистику не включаются случаи заболеваний среди них, а также беженцев и других труднодоступных групп населения.

«Европа столкнулась с наплывом беженцев из Украины, большинство из них не привиты, поскольку на протяжении последних десятилетий в стране отмечались системные проблемы с вакцинацией населения против всех управляемых инфекций, включая корь», — подчеркнули в пресс-службе.

Роспотребнадзор сообщил, что коллективный иммунитет к кори у населения России в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 тыс. человек.

По данным ВОЗ, Россия занимает третье место в Европейском регионе по количеству выявленных случаев заболевания корью с апреля 2023 года по март 2024 года. Согласно информации ВОЗ, за 12 месяцев в стране было зафиксировано 18 977 случаев заболевания корью. Второе место занял Азербайджан, где за год выявили 28 855 случаев, а первое — Казахстан с 36 292 случаями.

Почти половина зарегистрированных случаев в Европе в 2023 году произошла среди детей в возрасте до пяти лет, что отражает рост числа детей, пропустивших плановые прививки против кори и других болезней, предупреждаемых с помощью вакцин, указано в заявлении ВОЗ. Среди детей в возрасте до пяти лет, заразившихся корью в 2023 году, более трех четвертей не получили никаких доз прививки от кори.