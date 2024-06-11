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Общество ,  
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Группа жителей Белгорода записала обращение с просьбой построить укрытие

Группа жителей Белгорода попросила построить укрытие рядом с детской площадкой

В Белгороде группа жителей улиц, расположенных рядом с аэропортом, записала видеообращение к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой установить укрытие рядом с детской площадкой. Ролик опубликовал телеграм-канал «Белгород № 1».

С просьбой к главе региона обратились жители 1-го Тополиного переулка и соседних улиц. В записи участвовали более десяти детей, они скандировали слово «укрытие». По словам местных жителей, сейчас во время ракетной опасности им приходится ложиться на землю.

Губернатор Белгородской области 9 июня рассказал, что в регионе установили 30 защитных модульных конструкций. Он напомнил, что власти оплатили постройку более 220 таких сооружений.

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Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

После начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия в Белгороде начали устанавливать в январе 2024 года.

В апреле в приграничье Белгородской области начали устанавливать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на машинах скорой помощи, также системы поставили на десятках автомобилей сельскохозяйственных предприятий. В начале июня власти решили оснастить ими и пассажирские автобусы, работы пока не начались.

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Теги
Белгород Укрытие Вячеслав Гладков

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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