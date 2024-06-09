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Военная операция на Украине ,  
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Гладков назвал количество установленных в Белгородской области убежищ

Гладков: в Белгородской области установили еще 30 защитных модульных конструкций
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгородской области установили 30 защитных модульных конструкций. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Продолжаем устанавливать защитные модульные конструкции. Я уже рассказывал — оплатили более 220. Уже установили <...> 20 в Белгороде, семь — в Шебекинском округе и три в Губкинском городском округе», — сказал Гладков в видеообращении. Он заверил, что работы продолжатся.

В Белгородской области на автобусах установят защиту от дронов
Политика
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

После начала военной операции России на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников. Бетонные автобусные остановки и модульные железобетонные укрытия в Белгороде начали устанавливать в январе 2024 года.

В апреле в приграничье Белгородской области начали устанавливать средства РЭБ на машинах скорой помощи, также системы поставили на десятках автомобилей сельскохозяйственных предприятий. В начале июня власти решили оснастить ими и пассажирские автобусы, работы пока не начались.

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Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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