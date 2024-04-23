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Военная операция на Украине ,  
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В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Дополнительные сотрудники полиции отправятся в оздоровительные лагеря в южных регионах
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Летние лагеря и другие места массового пребывания детей нужно оборудовать укрытиями от беспилотных летательных аппаратов. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила заместитель начальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Светлана Ушакова, передает ТАСС.

Ушакова рассказала, что в оздоровительные лагеря на побережье Краснодарского края, в Крыму и Севастополе будут направлены дополнительные сотрудники МВД. Также она заявила о необходимости продумать маршруты безопасного передвижения детей к местам отдыха.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После начала Россией военной операции на Украине министерство обороны и власти регионов регулярно сообщают об атаках или перехвате беспилотников. Владимир Путин в начале года заявлял о необходимости большого числа средств подавления дронов ВСУ, которые, по его словам, «как мухи летают». Президент отметил, что до 2030 года планируется подготовить миллион специалистов в сфере беспилотников, но, по его словам, даже этого количества может не хватить.

12 апреля Министерство транспорта поручило организовать дополнительные меры по защите от беспилотников в отечественных аэропортах. Росавиация в начале года сообщала, что оснастить устройствами подавления дронов планируется 31 аэропорт.

В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов
В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов

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Артем Филипенок Артем Филипенок
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