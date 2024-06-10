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Политика ,  
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Шойгу обсудил с главой МИД Турции сотрудничество в области безопасности

Сергей Шойгу и Хакан Фидан
Сергей Шойгу и Хакан Фидан (Фото: scrf.gov.ru)

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу провел встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве, говорится в сообщении на сайте Совбеза. Стороны обсудили вопросы российско-турецкого сотрудничества в области безопасности в двустороннем и многосторонних форматах.

«Подтвержден настрой на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства, в том числе в укреплении международной и региональной безопасности», — написали там. Другие подробности встречи не приводятся.

Ранее 10 июня Шойгу встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Стороны уделили внимание широкому кругу вопросов сотрудничества двух стран в области безопасности. Отдельно на встрече обсудили «противодействие вмешательству Запада во внутренние дела» стран, а также сотрудничество по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.

Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран
Политика
Александар Вулин

Турецкий министр приехал для участия в сессии БРИКС+ в Нижнем Новгороде.

В начале июня Фидан заявлял, что Анкара хотела бы присоединиться к БРИКС. По его словам, организация является «хорошей альтернативой» Евросоюзу, кандидатом в члены которого Турция является с 1999 года. Фидан подчеркивал ранее, что Анкара не собирается ждать, пока ее примут в ЕС, и будет искать иные «исторические пути».

Глава турецкого МИДа также говорил, что Турция не хочет, чтобы НАТО стало частью конфликта на Украине. По словам министра, вовлечение альянса может привести к региональному расширению боевых действий и более крупным кризисам.

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Сергей Шойгу МИД Турции Совет безопасности
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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