Глава МИД Турции Фидан: в Анкаре не хотят вступления НАТО в конфликт на Украине

В МИД Турции заявили о нежелании вступления НАТО в конфликт на Украине

Турция не хочет, чтобы НАТО стало частью конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. Об этом сообщает турецкое информационное агентство ANKA.

«Мы не хотим, чтобы НАТО было частью этой войны. Поддержка Украины — это один процесс, а участие НАТО в войне — другой вопрос», — сказал Фидан после неофициальной встречи глав МИД стран-участниц альянса в Праге.

Вовлечение альянса в конфликт Москвы и Киева может привести к региональному расширению боевых действий и более крупным кризисам, отметил Фидан. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара продолжает поддерживать Украину и ее способность обеспечивать сдерживание противника.

Власти Турции неоднократно заявляли о готовности выступить посредниками между Москвой и Киевом. В марте 2022 года, после начала военных действий на Украине, российская и украинская делегации встречались в Стамбуле. Тогда глава российских переговорщиков и помощник президента Владимир Мединский заявлял, что стороны достигли прогресса.

При посредничестве Турции летом 2022 года также была заключена зерновая сделка между Украиной и Россией. Она включала в себя договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок

В феврале и марте 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал России и Украине провести переговоры. В Анкаре подчеркнули, что поддерживают мирный план президента Украины Владимира Зеленского, но для успеха мирных инициатив необходимо участие обеих сторон конфликта. Российские власти говорили, что готовы к диалогу с учетом своих интересов, но план Зеленского в Москве считают неприемлемым.