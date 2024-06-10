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Политика ,  
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Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран

Александар Вулин
Александар Вулин (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с зампредседателя правительства Сербии Александром Вулином, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата ведомства.

«Обсужден широкий круг вопросов российско-сербского сотрудничества в области безопасности. Отдельное внимание уделено противодействию вмешательству стран Запада во внутренние дела суверенных государств», — уточнили в пресс-службе.

В частности, Вулин и Шойгу обсудили взаимодействие по линии правоохранительных органов и в области информационной безопасности.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Вулин вернулся в правительство Сербии, после того как США включили его в санкционный список за предполагаемый оборот наркотиков и злоупотребление служебным положением с целью содействия «злонамеренной деятельности» России на Балканах. Он стал вице-премьером.

В ноябре 2023 года Вулин, будучи начальником агентства безопасности и информации Сербии, подал в отставку из-за санкций. Тогда президент страны Александр Вучич заявил, что его поставили перед выбором: либо санкции Белграда против Москвы, либо санкции Вашингтона против Вулина.

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Сергей Шойгу Совет безопасности Россия Сербия
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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