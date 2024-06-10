Путин и Лула да Силва обсудили Украину и саммит в Швейцарии

Луис Инасио Лула да Силва (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасио Лула да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили украинский кризис и предстоящий саммит по миру в Швейцарии, сообщает пресс-служба Кремля.

Обсуждая тему военной операции России на Украине, Путин «изложил принципиальные подходы российской стороны» в связи с предстоящей конференцией в Швейцарии. Лула да Силва в ответ выразил желание участвовать в поиске вариантов для мирного решения конфликта. Это отражено в совместной инициативе страны с Китаем, отметил президент.

Китай и Бразилия выступили за проведение международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной. В китайском МИДе сообщили, что план уже поддержали 26 стран. Именно Украина должна определять, каким должен быть мир, а участие Китая в саммите в Швейцарии «могло бы стать хорошей возможностью, чтобы сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира», заявили в МИД Украины в ответ на предложение.

Саммит пройдет 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. В российском МИДе заявили, что не отправят на мероприятие представителей, даже если Россия получит приглашение. Китай и Бразилия отказались от участия.