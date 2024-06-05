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Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи

Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи Шмидта

Интерпол не стал выдавать ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта, которого власти Польши подозревают в участии в деятельности иностранной разведки. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления полиции республики Катажина Новак агентству PAP.

«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что [Интерпол] не разрешает передачу по своим каналам данных о действиях против государственной безопасности, которые определяются как политические преступления», — объяснила Новак.

Она сослалась на статью 3 устава Интерпола, согласно которой организации запрещено осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

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Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. 6 мая на пресс-конференции в Минске он отказался от своей должности. Решение уйти в отставку он назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на арест Шмидта. Польская Национальная прокуратура заявила, что решение суда приведет к утрате неприкосновенности. Это позволяет предъявить экс-судье обвинение в шпионаже (ч. 1 и 5 ст. 130 Уголовного кодекса Польши) и объявить его в международный розыск.

По версии прокуратуры, Шмидт участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.

Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за уехавшим в Минск польским судьей, «чтобы его не угробили».

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Теги
Интерпол Польша судья арест ордер на арест
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