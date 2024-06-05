Интерпол отказался выдать ордер на арест сбежавшего из Польши судьи
Интерпол не стал выдавать ордер на арест бывшего польского судьи Томаша Шмидта, которого власти Польши подозревают в участии в деятельности иностранной разведки. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления полиции республики Катажина Новак агентству PAP.
«Интерпол отказался выдать красное уведомление в отношении судьи Томаша Шмидта в связи с тем, что [Интерпол] не разрешает передачу по своим каналам данных о действиях против государственной безопасности, которые определяются как политические преступления», — объяснила Новак.
Она сослалась на статью 3 устава Интерпола, согласно которой организации запрещено осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.
Томаш Шмидт был судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы. 6 мая на пресс-конференции в Минске он отказался от своей должности. Решение уйти в отставку он назвал выражением протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации».
Дисциплинарный суд при Высшем административном суде Польши дал согласие на арест Шмидта. Польская Национальная прокуратура заявила, что решение суда приведет к утрате неприкосновенности. Это позволяет предъявить экс-судье обвинение в шпионаже (ч. 1 и 5 ст. 130 Уголовного кодекса Польши) и объявить его в международный розыск.
По версии прокуратуры, Шмидт участвовал в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Ведомство считает, что судья передавал информацию, разглашение которой могло причинить ущерб республике.
Шмидт попросил политическое убежище в Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко попросил милицию присмотреть за уехавшим в Минск польским судьей, «чтобы его не угробили».
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