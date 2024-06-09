Гладков сообщил об атаке двух дронов на село Безымено
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя дронами село Безымено Грайворонского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Первый беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль; пассажиры успели покинуть салон. Второй сбросил взрывчатку на административный объект — там пробило крышу.
Грайворонский городской округ расположен в считанных километрах от границы с Украиной. В 2021 году в городе жили 6179 человек. Округ регулярно попадает под обстрелы.
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. Ранее днем ВСУ атаковали Шебекинский и Новооскольский городские округа, никто не пострадал.
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