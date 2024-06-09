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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке двух дронов на село Безымено

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали двумя дронами село Безымено Грайворонского городского округа, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Первый беспилотник сбросил взрывное устройство на автомобиль; пассажиры успели покинуть салон. Второй сбросил взрывчатку на административный объект — там пробило крышу.

Грайворонский городской округ расположен в считанных километрах от границы с Украиной. В 2021 году в городе жили 6179 человек. Округ регулярно попадает под обстрелы.

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Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны. Ранее днем ВСУ атаковали Шебекинский и Новооскольский городские округа, никто не пострадал.

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Персоны
Белгородская область ВСУ Украина Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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