Гладков рассказал о последствиях атаки на Шебекино
Под обстрел со стороны Украины попал Шебекинский городской округ, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Об обстреле Шебекино и округа региональное управление МЧС предупредило в 9:40 мск.
В городе повреждены два автобуса и один автомобиль, сообщил глава региона. В селе Муром дрон сбросил взрывное устройство — в двух частных домах выбило окна, повредило фасады, заборы и кровли. Кроме того, пострадал автомобиль.
Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины, это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы.
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны.
Ранее Гладков сообщил об уничтожении воздушных целей над Новооскольским городским округом. По его словам, никто не пострадал. В нескольких частных и многоквартирных домах выбило окна, пострадали несколько автомобилей.
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