Над Белгородской областью сбили ракету «Нептун» и два дрона
Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун-МД» и два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
Атаки пресекли с 9:30 до 10:30 мск, уточнили в ведомстве.
В Белгороде и Белгородском районе с 9:50 по 10:15 мск действовал сигнал ракетной опасности.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над Новооскольским городским округом. По его словам, никто не пострадал. В селе Песчанка выбило окна в частном жилом доме и коммерческом объекте, повреждены два автомобиля. В поселке Прибрежный повреждены окна в подъездах двух многоквартирных домов.
Белгородская область в последние месяцы подвергается интенсивным обстрелам, в регионе периодически объявляют ракетную опасность, сбивают украинские ракеты и дроны.
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