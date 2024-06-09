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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прогремела серия взрывов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Miakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Несколько взрывов прогремели в Харькове, сообщают украинские издания «Суспiльне» и «Укринформ».

В области действует предупреждение о воздушной тревоге. Последний раз о взрывах в городе СМИ сообщали 5 июня.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Фото:Инна Вареница / Reuters

За последние недели в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти сообщали о повреждении инфраструктурных объектов.

В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов региона вывезли более 10 тыс. человек. В конце месяца эвакуацию объявили на золочевском направлении под Харьковом.

Президент Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет. Наступление войск он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

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Теги
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