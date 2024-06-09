В Харькове прогремела серия взрывов
Несколько взрывов прогремели в Харькове, сообщают украинские издания «Суспiльне» и «Укринформ».
В области действует предупреждение о воздушной тревоге. Последний раз о взрывах в городе СМИ сообщали 5 июня.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
За последние недели в Харькове и области неоднократно звучали взрывы, власти сообщали о повреждении инфраструктурных объектов.
В мае российская армия взяла под контроль более десяти населенных пунктов в регионе. Из приграничных районов региона вывезли более 10 тыс. человек. В конце месяца эвакуацию объявили на золочевском направлении под Харьковом.
Президент Владимир Путин в ходе поездки в Китай говорил, что на данный момент планов взять Харьков нет. Наступление войск он объяснил созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает