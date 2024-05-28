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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове прозвучал взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Звук взрыва раздался в Харькове, сообщили «Страна» и «Суспiльне».

Оба издания сообщили о взрыве около 19:00 мск.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, ее сигналы на тот момент звучали на территории всей Харьковской области. Тревога в регионе объявлена до сих пор.

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Позднее тревогу объявили в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о серии взрывов в городе двумя часами ранее. Они звучали в Киевском районе города и в Харьковском районе региона. По словам Синегубова, никто не пострадал, однако на одном из инфраструктурных объектов возник пожар.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Харьков взрывы Военная операция на Украине Харьковская область
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