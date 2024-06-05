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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздался взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Взрыв прозвучал в Харькове, пишут украинские издания «Суспiльне» и «Укринформ».

На всей территории страны объявлена ракетная опасность.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

За последний месяц российская армия взяла под контроль свыше десяти населенных пунктов Харьковской области. При этом президент России Владимир Путин опровергал планы взятия Харькова, а наступление объяснял созданием санитарной зоны в ответ на обстрел российских территорий.

В конце мая на Украине объявили эвакуацию на Золочевском направлении под Харьковом.

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Харьков Украина взрыв
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