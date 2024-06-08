В Белгородской области дроны атаковали несколько сел

Дроны атаковали несколько населенных пунктов в трех районах Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Село Безымено Грайворонского городского округа, по словам губернатора, дроны атаковали трижды. Там повреждения получили два частных дома и одна хозяйственная постройка.



В селе Грузское Борисовского района дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома. В одной из квартир выбило окна.



В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждения получил частный дом. В результате падения дрона там также оказались выбиты окна, повреждения получила кровля.

В том же районе дроны атаковали села Петровка и Бессоновка, повреждения получили линии электропередачи. Жители Петровки остались без света. В селах Солохи и Орловка, расположенных к западу от Бессоновки, пропала связь.

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции.

Так, 8 июня украинские беспилотники атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, села Ясные Зори, Тишанка и Петровка.

В Прохоровке дрон повредил кровлю и фасад храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, посвященный памяти погибших в танковом сражении под поселком во времена Курской битвы. Это сражение во многом решило исход противостояния и стало крупнейшим танковым боем Второй мировой войны.