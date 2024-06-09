В Херсонской области объявили авиационную опасность

Херсон (Фото: РИА Новости)

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей быть внимательными и сохранять спокойствие.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022-го. В ноябре того же года российские войска отошли из Херсона на левый берег Днепра. Украина контролирует правый берег Днепра.

ВСУ 7 июня дважды обстреляли село Садовое в Херсонской области. Оба раза удар пришелся по местному магазину. В результате погибли 22 человека, еще 15 пострадали. В регионе объявили двухдневный траур, 9 и 10 июня. СК завел дело о теракте по ст. 205 УК. Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам.