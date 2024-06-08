СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела села в Херсонской области

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после обстрела села Садовое в Херсонской области, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям «оперативно и поименно» установить всех, кто отдавал приказ об атаке и кто его исполнил.

Садовое попало под обстрел накануне, 7 июня. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали село дважды: сначала с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину.

В результате обстрела погибли 22 человека, еще 15 пострадали.

В тот же день под обстрел ВСУ попал Луганск. По последним данным, число погибших составляет шесть человек, пострадавших — 60.

В российском МИДе пообещали наказать причастных к произошедшим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акцией устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».