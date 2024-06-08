 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК возбудил дело о теракте после обстрела села в Херсонской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК) после обстрела села Садовое в Херсонской области, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям «оперативно и поименно» установить всех, кто отдавал приказ об атаке и кто его исполнил.

Садовое попало под обстрел накануне, 7 июня. Губернатор Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали село дважды: сначала с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из РСЗО HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину.

В результате обстрела погибли 22 человека, еще 15 пострадали.

МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область
Политика

В тот же день под обстрел ВСУ попал Луганск. По последним данным, число погибших составляет шесть человек, пострадавших — 60.

В российском МИДе пообещали наказать причастных к произошедшим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акцией устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».

Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео

Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных

Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми

Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам

Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика

Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений

Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото

Новые кадры из Луганска после удара ВСУ

Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива

Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает

Теги
Следственный комитет Херсонская область обстрел ВСУ уголовное дело теракт
Материалы по теме
Сальдо заявил об ударе по Херсонской области из РСЗО HIMARS и авиабомбой
Политика
Число жертв обстрела в Херсонской области выросло до 22
Политика
МИД пообещал наказать причастных к атакам на Луганск и Херсонскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
В Белгородской области беспилотник снова атаковал храм Политика, 13:36
Мбаппе и Гризманн вошли в состав сборной Франции на Евро-2024 Спорт, 13:35
Испанка упустила медаль ЧЕ в ходьбе на 20 км, начав праздновать до финиша Спорт, 13:13
Губернатор Астраханской области сообщил о ночной попытке атаки дронов Политика, 13:05
Сечин заявил о слабом влиянии сделки ОПЕК+ на нефтяной рынок Бизнес, 12:59
СК возбудил дело о теракте после обстрела села в Херсонской области Политика, 12:50
Меняйло рассказал о последствиях атаки дронов в Северной Осетии Политика, 12:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин встретился с сыном Кадырова Политика, 12:34
Сафонов рассказал, как на него влияют постоянные вопросы о переходе в ПСЖ Спорт, 12:33
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры Политика, 12:29
СК завершил расследование убийства Игоря Талькова Общество, 12:21
Минобороны сообщило о трех сбитых беспилотниках над Белгородской областью Политика, 12:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:58
Ветеран «Спартака» рассказал о миллионом долге лидера сборной Украины Спорт, 11:56