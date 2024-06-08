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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области объявили траур по погибшим при обстреле села

В Херсонской области объявили двухдневный траур по жертвам обстрела Садового
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка в селе Садовое, 7 июля 2024 г.
Обстановка в селе Садовое, 7 июля 2024 г. (Фото: SALDO_VGA / Telegram)

В Херсонской области 9 и 10 июня объявлены днями траура по погибшим при обстреле села Садовое, сообщил в телеграм-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В эти дни на территории Херсонской области отменяются все массовые и развлекательные мероприятия. Государственные и общественные организации приспустят флаги», — написал губернатор.

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Фото:SALDO_VGA / Telegram

Садовое попало под обстрел накануне, 7 июня. Сальдо сказал, что украинские силы атаковали село дважды: сначала с помощью управляемой авиабомбы французского производства, а затем из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Оба раза удар пришелся по местному магазину.

В результате обстрела погибли 22 человека, еще 15 пострадали. Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (статья 205 Уголовного кодекса).

В тот же день под обстрел попал Луганск. Согласно последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, еще 60 пострадали. В ЛНР также объявили 8 июня днем траура по погибшим.

Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».

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Теги
Херсонская область траур Владимир Сальдо
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