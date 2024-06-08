Москалькова назвала бесчеловечными удары по ЛНР и Херсонской области
Украинские военные совершили варварские обстрелы Херсонской области и Луганской народной республики. Об этом написала в своем телеграм-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В результате обстрелов в Херсонской области, по предварительным данным, погибли более 20 мирных жителей, в том числе женщины и дети, еще 15 получили ранения. В ЛНР погибли шесть человек, пострадали более 60.
«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — написала Москалькова, выразив соболезнования близким погибших и пожелав скорейшего выздоровления раненым.
Село Садовое и город Луганск попали под обстрел 7 июня. 8 июня объявили в регионах днем траура по погибшим. Следственный комитет после случившегося завел уголовное дело о теракте (статья 205 Уголовного кодекса).
Российский МИД пообещал наказать причастных к обеим атакам. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала обстрелы «акциями устрашения» и заявила, что «натовский почерк очевиден».
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