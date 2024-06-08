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Политика ,  
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Захарова призвала Запад компенсировать Африке годы эксплуатации

Захарова: Запад должен компенсировать Африке столетия эксплуатации
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Страны Запада должны компенсировать Африке годы эксплуатации, мировому сообществу следует начать дискуссию по этому поводу. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает «РИА Новости».

«На мой взгляд, нужно действительно обсуждать, каким образом Запад должен компенсировать Африке — серьезно, по-настоящему — столетия ее эксплуатации, изничтожение ее народонаселения, грабеж ее ресурсов», — сказала Захарова.

Запад, по словам дипломата, не любит этого делать. «Он не платит по долгам, он не возвращает награбленное, он не признает себя виновным. Но настали другие времена. Мир получил голос в виде возможности говорить каждой конкретной стране», — добавила представитель МИДа.

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Фото:Marco Di Lauro / Getty Images

Вопрос об извинениях метрополий перед своими бывшими африканскими колониями ранее поднимался в отдельных западных государствах. Так, в 2020 году французский историк Бенджамин Стор выпустил доклад, в котором рекомендовал набор жестов для примирения Франции и Алжира, исключая покаяние и извинение. Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался просить прощения у республики, пояснив, что не считает нужным это делать.

Алжир был французской колонией более века; в 1962 году, после восьмилетней войны, Париж признал его независимым государством.

Король Бельгии Филипп, напротив, принес извинения народу Демократической Республики Конго. Монарх осудил акты насилия и жестокости, совершавшиеся на ее территории, в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Бельгийская колония в Конго существовала в период с 1908 по 1960 год.

Сожаление из-за колониальной политики в Кении также выражал британский король Карл III.

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Теги
Персоны
Мария Захарова Африка эксплуатация рабство Запад колонизация
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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