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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Кремль исключил возможность России быть «Дедушкой Морозом» для Африки

Песков: Россия не может давать безвозвратные кредиты странам Африки, как СССР
Сюжет
ПМЭФ-2024
СССР выдал множество кредитов африканским странам, которые те так и не смоги вернуть, и Россия в итоге списала большую часть из них. Песков исключил повторение сценария, отметив, что Россия сегодня не так богата
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Россия не может себе позволить выдавать безвозвратные кредиты странам Африки, как это было во времена СССР. Об этом заявил в интервью в студии телеканала РБК на ПМЭФ-2024 пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о том, «не наступит ли Россия на те же грабли», что и СССР, который в свое время раздал множество невозвратных кредитов африканским странам, Песков подчеркнул, что тогда была совсем другая система, которая могла себе позволить раздавать кредиты без последствий для экономики.

«Мы не так богаты, и у нас самих много проблем, которые нужно решать. И, наверное, мы не должны быть таким добрым Дедушкой Морозом. Здесь, наверное, такая филантропия вряд ли подойдет. Здесь именно нужны новые рамки для сотрудничества. Новые рамки, основанные на взаимной выгоде, на взаимном уважении, основанные на учете взаимных обеспокоенностей», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
Общество

В 1960–1970-е годы, в период развала колониальной системы в Африке, СССР спонсировал множество государств «черного континента». Особо тесные связи были установлены со странами так называемой социалистической модели развития (Гвинея, Гана, Республика Конго, Мали, Эфиопия, Ангола, Мозамбик, Бенин). Кредиты им выдавались как на поставку вооружений, так и на строительство объектов инфраструктуры, включая ГЭС и ТЭЦ, нефтеперерабатывающие, машиностроительные и металлургические заводы. Всего советские специалисты участвовали в создании около 600 предприятий на континенте, из которых к концу 1980-х годов более 300 были введены в строй.

Тем не менее многие страны так и не смогли вернуть кредиты СССР, а потом и России. В итоге Путин, выступая на пленарном заседании экономического форума Россия — Африка в 2020 году, объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки. В июле 2023 года он уточнил, что общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран составляет $23 млрд.

По состоянию на конец 2022 года иностранные государства и их резиденты должны были России в общей сложности $28,9 млрд, согласно данным Всемирного банка. Крупнейшими должниками Москвы на тот момент значились Белоруссия ($8,24 млрд), Бангладеш ($5,86 млрд), Индия ($3,75 млрд), Египет ($1,82 млрд) и Вьетнам ($1,39 млрд).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Илья Доронов
Африка кредиты Дмитрий Песков Россия
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