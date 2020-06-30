Король Бельгии выразил сожаление из-за колонизации Конго при Леопольде II

Филипп (Фото: Benoit Doppagne / Getty Images)

Король Бельгии Филипп осудил акты насилия и жестокости, которые совершались в Демократической Республике Конго в период бельгийского колониального правления при короле Леопольде II. Об этом говорится в письме короля Филиппа по случаю 60-летия независимости Конго, которое он направил президенту страны Феликсу Чисекеди. Письмо опубликовано на сайте королевской семьи Бельгии.

«Наша история состоит из общих достижений, но и содержит болезненные эпизоды», — говорится в письме. По его словам, «страдания и унижения» испытали жители Конго в колониальный период.

«Я хотел бы выразить глубочайшие сожаления по поводу этих ран прошлого», — написал король, отметив, что боль этих событий все жива и проявляется в виде дискриминации, которой подвержено общество в обеих странах. «Я буду продолжать бороться со всеми формами расизма», — пообещал он.

Король Филипп является прямым потомком Леопольда II. Как отмечает издание La Libre Belgique, он стал первым правящим монархом, который выразил сожаление по этому вопросу.