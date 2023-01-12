Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 11 янв, 19:48
Рецессия и снижение ставок: прогнозы крупнейших банков США на 2023 год Pro, 09:34
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 09:26
Макрон отказался просить прощения у Алжира за колонизацию Политика, 09:25
В России впервые обнаружили «Кракен» Общество, 09:16
СК возбудил дело против менеджеров крупнейшей чартерной авиакомпании Бизнес, 09:06
Юридические шаги для выхода в Китай. К какой бюрократии готовиться Pro, 09:04
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко Политика, 09:01
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
«Национальная лотерея» нашла главу вместо ушедшего в «Почту России» Технологии и медиа, 09:00
Ресторанные дворики потеряли клиентов после ухода западных брендов Бизнес, 09:00
Что вы знаете о Северном морском пути. Тест РБК и Газпром нефть, 08:59
Аптеки Москвы столкнулись с нехваткой детских свечей с ибупрофеном Общество, 08:54
Bloomberg узнал о планах Apple создать первый ноутбук с сенсорным экраном Технологии и медиа, 08:46
Сеть Subway начала изучать возможность продажи бизнеса Бизнес, 08:29
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:29
Политика ,  
0 

Макрон отказался просить прощения у Алжира за колонизацию

Президент Франции Макрон отказался просить прощения у Алжира за период колонизации
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за то время, что тот был французской колонией. Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Point.

«Мне не нужно просить прощения, это не главное, эти слова могут разорвать все связи. <...> Хуже всего было бы сказать: «Мы приносим свои извинения, но каждый пойдет своим путем», — заявил Макрон (цитата по TF1info).

Вопрос об извинениях Франции перед Алжиром возник после появления в 2020 году отчета французского историка Бенджамина Стора, в котором тот рекомендовался ряд жестов, чтобы попытаться примирить обе страны, исключив покаяние и извинение.

«Я также надеюсь, что президент [Алжира Абдельмаджид] Теббун сможет приехать во Францию в 2023 году», — сказал Макрон, отметив, что это поможет продолжить «работу по установлению дружбы», которая началась после его визита в Алжир в августе прошлого года.

Алжир был колонией Франции больше ста лет. В 1962 году, после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.

Поездка Макрона в Алжир, которая проходила с 25 по 27 августа 2022 года, как пишет Liberation.fr, вернула двусторонние отношения между странами в нужное русло после кризиса, связанного с комментариями, которые глава государства сделал в октябре 2021 года. Тогда президент, по данным Le Monde, заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции». Кроме того, Макрон тогда поставил под сомнение существование алжирской нации до колонизации.

Читайте на РБК Pro
Почему крупные инвесторы продолжают скупать дешевеющие криптовалюты
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране
Уравниловка, круговая порука и другие элементы управления по-русски
Кому и как придется платить корпоративный налог в ОАЭ

Макрон также посещал Алжир в 2017 году еще когда был кандидатом в президенты Франции. Тогда во время одного из своих выступлений назвал колонизацию Алжира Францией преступлением против человечества и говорил о необходимости извиниться за это. «Это преступление против человечества, это настоящее варварство, и это часть этого прошлого, с которым мы должны столкнуться, а также принести свои извинения тем, по отношению к которым мы совершили эти действия», — сказал президент.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Франция Алжир колонизация

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Макрон описал «парадокс Путина»
Политика
Макрон заявил об усталости от получающих сверхприбыль на энергокризисе
Общество
Макрон в разговоре с Алиевым призвал к снижению напряженности в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter