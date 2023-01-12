Макрон отказался просить прощения у Алжира за колонизацию

Эмманюэль Макрон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не считает нужным просить прощения у Алжира за то время, что тот был французской колонией. Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Point.

«Мне не нужно просить прощения, это не главное, эти слова могут разорвать все связи. <...> Хуже всего было бы сказать: «Мы приносим свои извинения, но каждый пойдет своим путем», — заявил Макрон (цитата по TF1info).

Вопрос об извинениях Франции перед Алжиром возник после появления в 2020 году отчета французского историка Бенджамина Стора, в котором тот рекомендовался ряд жестов, чтобы попытаться примирить обе страны, исключив покаяние и извинение.

«Я также надеюсь, что президент [Алжира Абдельмаджид] Теббун сможет приехать во Францию в 2023 году», — сказал Макрон, отметив, что это поможет продолжить «работу по установлению дружбы», которая началась после его визита в Алжир в августе прошлого года.

Алжир был колонией Франции больше ста лет. В 1962 году, после войны, которая продолжалась восемь лет, Франция признала независимость Алжира.

Поездка Макрона в Алжир, которая проходила с 25 по 27 августа 2022 года, как пишет Liberation.fr, вернула двусторонние отношения между странами в нужное русло после кризиса, связанного с комментариями, которые глава государства сделал в октябре 2021 года. Тогда президент, по данным Le Monde, заявил, что Алжиром управляет «военно-политическая система», у страны есть «официальная история», которую власти «полностью переписали», заложив в основу «ненависть к Франции». Кроме того, Макрон тогда поставил под сомнение существование алжирской нации до колонизации.

Макрон также посещал Алжир в 2017 году еще когда был кандидатом в президенты Франции. Тогда во время одного из своих выступлений назвал колонизацию Алжира Францией преступлением против человечества и говорил о необходимости извиниться за это. «Это преступление против человечества, это настоящее варварство, и это часть этого прошлого, с которым мы должны столкнуться, а также принести свои извинения тем, по отношению к которым мы совершили эти действия», — сказал президент.