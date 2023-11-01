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Политика ,  
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Карл III выразил сожаление из-за колониальной политики Британии в Кении

Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III (Фото: Chris Jackson / Reuters)

Король Великобритании Карл III выразил сожаление по поводу колониальной политики страны в Кении, передает Citizen TV.

«Именно близость нашей общей истории объединила наши народы. Однако мы также должны признать самые болезненные моменты наших долгих и сложных отношений. Проступки прошлого являются причиной величайшей скорби и глубочайшего сожаления», — сказал он во время своего визита в Найроби.

Король подчеркнул, что во время поездки в Кению, ему важно «глубже понять эти несправедливости и встретиться с некоторыми из тех, чьи жизни и сообщества были серьезно затронуты».

Карл III назвал действия страны в Кении, в особенности при подавлении восстания Мау-Мау, «отвратительными и неоправданными». «Против кенийцев были совершены отвратительные и неоправданные акты насилия, когда они вели болезненную борьбу за независимость и суверенитет», — отметил он.

Восстание Мау-Мау (1952–1960) — восстание народов Кении (главным образом кикуйю, а также эмбу и меру) против английской практики отъема земли у африканцев. В результате подавления восстания погибли 12 тыс. кенийцев.

«Ничто из этого не может изменить прошлое, кроме честного и открытого обращения к нашей истории», — заключил король.

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Карл III прибыл 31 октября в Кению с четырехдневным государственным визитом. За несколько дней до поездки Карла III Комиссия по правам человека Кении призвала его принести «недвусмысленные публичные извинения» за колониальную политику Великобритании и выплатить репарации за злоупотребления, совершенные в стране.

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