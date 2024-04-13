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Военная операция на Украине ,  
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На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара

ЗАЭС: дрон-камикадзе ВСУ ударил по району Энергодара
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по микрорайону Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгению Яшину.

По ее словам, информация о пострадавших не поступала, за медицинской помощью никто не обращался. Есть ли в городе разрушения, Яшина не уточнила.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра в Запорожской области. На его территории находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. Осенью 2022 года Запорожская область вместе с Энергодаром и АЭС вошла в состав России.

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Энергодар неоднократно подвергался атакам беспилотников. В частности, в середине февраля сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов сообщил, что по городу ударили два дрона-камикадзе.

На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара
На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара

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Теги
Энергодар Запорожская область Запорожская АЭС дроны беспилотники ВСУ
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