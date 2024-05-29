Балицкий сообщил об обстреле Энергодара и Каменки-Днепровской

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Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Энергодара и Каменки-Днепровской, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он призвал жителей населенных пунктов сохранять спокойствие и переместиться в укрытия и попросил не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки.

«Также прошу автомобилистов, следующих до Энергодара, воздержаться от поездок до полной стабилизации обстановки», — написал Балицкий, добавив, что над автодорогой зафиксировали движение украинского беспилотника.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила ТАСС, что пострадавших и разрушений в результате массированного обстрела Энергодара нет.

При обстреле города Васильевка в Запорожской области 20 мая шесть человек получили ранения. Кроме того, повреждения получила электрическая подстанция, Васильевка и семь сел в Запорожье остались без света.

22 мая украинский дрон-камикадзе атаковал территорию транспортного цеха ЗАЭС. В пресс-службе станции назвали обстрелы мирного населения и территории ЗАЭС «террористическими актами».