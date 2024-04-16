Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС
Отключение электричества в Энергодаре из-за аварии на ЛЭП не повлияло на работу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.
«На ЗАЭС это [отключение электроэнергии] не повлияло», — цитирует агентство Яшину.
Ранее об аварийном отключении света в городе из-за повреждения идущей от Мелитополя высоковольтной линии сообщили местные телеграм-каналы «Наш Энергодар» и «Энергодарский связной». По их данным, без света также остались населенные пункты рядом с Энергодаром.
Причину аварии выясняют специалисты.
Город периодически подвергается атакам беспилотников Вооруженных сил Украины, власти фиксируют обстрелы Запорожской АЭС. В частности, 13 апреля по микрорайону Энергодара нанесли удар дроном-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал.
9 апреля БПЛА атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра электростанции, крыша комплекса получила повреждения. Еще один дрон упал на крышу шестого энергоблока накануне.
7 апреля территорию АЭС атаковали два дрона, в результате был поврежден грузовик. В тот же день плановый обход на станции проводили специалисты Международного агентства по атомной энергии.
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