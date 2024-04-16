 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС

ЗАЭС: отключение электричества в Энергодаре не повлияло на станцию
Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Bai Xueqi / XinHua / Global Look Press)

Отключение электричества в Энергодаре из-за аварии на ЛЭП не повлияло на работу Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям станции Евгению Яшину.

«На ЗАЭС это [отключение электроэнергии] не повлияло», — цитирует агентство Яшину.

Ранее об аварийном отключении света в городе из-за повреждения идущей от Мелитополя высоковольтной линии сообщили местные телеграм-каналы «Наш Энергодар» и «Энергодарский связной». По их данным, без света также остались населенные пункты рядом с Энергодаром.

Причину аварии выясняют специалисты.

На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Город периодически подвергается атакам беспилотников Вооруженных сил Украины, власти фиксируют обстрелы Запорожской АЭС. В частности, 13 апреля по микрорайону Энергодара нанесли удар дроном-камикадзе. В результате атаки никто не пострадал.

9 апреля БПЛА атаковал крышу корпуса Учебно-тренировочного центра электростанции, крыша комплекса получила повреждения. Еще один дрон упал на крышу шестого энергоблока накануне.

7 апреля территорию АЭС атаковали два дрона, в результате был поврежден грузовик. В тот же день плановый обход на станции проводили специалисты Международного агентства по атомной энергии.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Энергодар электроснабжение ЛЭП Запорожская АЭС
Материалы по теме
На ЗАЭС заявили об ударе дрона ВСУ по району Энергодара
Политика
В Энергодаре прозвучали два взрыва
Политика
Рогов сообщил о десяти атаках дронами по Энергодару
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Суд арестовал мужчину за фиктивную регистрацию фигурантов дела «Крокуса» Общество, 14:32
Риелторы сообщили об удвоении предложения элитного жилья в Москве Недвижимость, 14:31
Мосбиржа впервые раскрыла долю IPO-акций в портфелях частных инвесторов Финансы, 14:30
«Зенит» устроит «Шашлык фест» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 14:27
Рассылка ушла с ошибкой. Как обратить ситуацию в свою пользу Pro, 14:21
В Дубае из-за сильного дождя перекрыли дороги и затопило метро. Видео Общество, 14:19
Белгородское село Поповка осталось без света после обстрела Политика, 14:11
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Сбер» предложил российским компаниям открывать депозиты в рупиях Финансы, 14:04
«Мать и дитя» получила официальное согласие Кипра на переезд в Россию Инвестиции, 13:59
Тушение зоопарка в Евпатории, где погибло более 200 животных. Видео Общество, 13:56
Режим ЧС ввели в Улан-Удэ и двух районах Бурятии из-за паводков Общество, 13:55
Экс-тренер сборной России покинул худший клуб Первой лиги Спорт, 13:54
Отключение электричества в Энергодаре не повлияло на Запорожскую АЭС Политика, 13:52
Гайд по онбордингу: как интегрировать новичков в коллектив Pro, 13:50