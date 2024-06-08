Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода
Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших, по словам губернатора, нет. В Белгороде оказались выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля. Еще в одном частном домовладении ущерб получила крыша гаража.
Кроме того, повреждения получили десять автомобилей.
В Белгородском районе в поселке Новосадовый снаряд попал в забор частного жилого домовладения, на месте образовалась воронка. В поселке Дубовое повреждения получили крыша одного из домов и надворная постройка на территории другого домовладения.
Также в селе Таврово осколок снаряда повредил крышу частного жилого дома. Там же были повреждены два автомобиля, пострадала линия электроснабжения.
В поселке Разумное поврежден один автомобиль.
В Белгороде и Белгородском районе четыре раза с начала суток объявляли ракетную опасность. В последний раз это произошло около 17:05 мск, к 17:49 угрозу отменили. Город и его окрестности в последние месяцы подвергаются интенсивным обстрелам.
Путин и модератор пленарной сессии ПМЭФ обсудили «петуха и курочек». Видео
Задержанный в Москве француз признал вину в сборе сведений о российских военных
Путин рассказал о новых правилах выдачи льготной ипотеки для семей с детьми
Путин поручил ежегодно индексировать пенсии работающим пенсионерам
Как менялась ключевая ставка в последние годы. Инфографика
Байден впервые извинился перед Зеленским за задержку с поставками вооружений
Глава КАМАЗа приехал на ПМЭФ за рулем беспилотного тягача. Фото
Новые кадры из Луганска после удара ВСУ
Пивовары ответили на предложение об отмене НДС на вино за счет пива
Apple представит новое приложение под названием «Пароли». Как оно работает