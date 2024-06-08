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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгорода

Гладков: над Белгородом и районом сработала ПВО, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по словам губернатора, нет. В Белгороде оказались выбиты окна в двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном частном жилом домовладении посечена кровля. Еще в одном частном домовладении ущерб получила крыша гаража.

Кроме того, повреждения получили десять автомобилей.

В Белгородской области объявили ракетную опасность
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В Белгородском районе в поселке Новосадовый снаряд попал в забор частного жилого домовладения, на месте образовалась воронка. В поселке Дубовое повреждения получили крыша одного из домов и надворная постройка на территории другого домовладения.

Также в селе Таврово осколок снаряда повредил крышу частного жилого дома. Там же были повреждены два автомобиля, пострадала линия электроснабжения.

В поселке Разумное поврежден один автомобиль.

В Белгороде и Белгородском районе четыре раза с начала суток объявляли ракетную опасность. В последний раз это произошло около 17:05 мск, к 17:49 угрозу отменили. Город и его окрестности в последние месяцы подвергаются интенсивным обстрелам.

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Белгород Белгородская область Военная операция на Украине Вячеслав Гладков обстрел повреждения
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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