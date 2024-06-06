Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье
Почти все объекты в Запорожской области, принадлежавшие украинским олигархам или госкорпорациям, национализировали, сообщил ТАСС губернатор региона Евгений Балицкий.
«Мы все объекты переписали, все объекты инвентаризированы. Процесс был небыстрый, но мы национализировали практически все на сегодняшний день в Запорожской области объекты убежавших олигархов или госкорпораций Украины или других не дружественных нам стран», — сказал Балицкий.
Объекты в Запорожской области, которые ранее были в публичной собственности на Украине, проходят национализацию по ускоренной процедуре, рассказал в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и.о. вице-премьера правительства региона Юрий Гуськов.
По его словам, к концу 2024 года «казна будет наполнена определенными активами». Гуськов уточнил, что национализация в том числе коснулась нефтехимической компании «Азмол» и предприятия «Бердянские жатки», принадлежавших украинскому предпринимателю и народному депутату Александру Пономареву.
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