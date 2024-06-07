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Военная операция на Украине ,  
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В Луганске при ударе ВСУ обрушился подъезд жилого дома

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Военная операция на Украине
Фото: glava_lnr_info / Telegram
Фото: glava_lnr_info / Telegram

В Луганске в результате удара по городу обрушился подъезд жилого пятиэтажного дома, сообщило агентство «Луганскинформцентр» (ЛИЦ) в телеграм-канале.

По данным собеседника ЛИЦ в оперативных службах, под завалами могут находиться люди. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу днем 7 мая.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошников со ссылкой на минздрав ЛНР сообщил, что среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Ранения получили два мальчика восьми и 16 лет. По словам министра здравоохранения Наталии Пащенко, характер травм не представляет угрозы для жизни. Всего, по предварительным данным, пострадали 22 человека.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

По данным администрации Луганска, более десяти зданий и сооружений получили повреждения. Удар нанесли по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, выбиты окна домов и витрины магазинов. Спасатели эвакуируют пострадавших. По информации ТАСС, спасатели смогли достать из-под завалов подъезда женщину.

В мае и июне Луганск неоднократно подвергался обстрелам и атакам со стороны вооруженных сил Украины. 7 мая удар нанесли по нефтебазе, а 20 мая под обстрел попал поселок Юбилейный. В ночь на 4 июня местные жители сообщили о взрывах.

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