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Военная операция на Украине ,  
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В МЧС сообщили о находящихся под завалами в Луганске людях

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Два человека могут находиться под завалами обрушившегося после обстрела в Луганске дома, сообщили в МЧС.

Подъезд дома с первого по пятый этаж обрушился после обстрела города со стороны вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства.

Спасатели МЧС разбирают завалы и ищут пострадавших. «По последним данным, под завалами могут находиться два человека», — отметили в ведомстве.

При ударе пострадали, по последним данным, 50 человек, четверо из них погибли.

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Фото:government_lnr / Telegram

Специалисты на месте с помощью тяжелой техники разбирают неустойчивые конструкции для устранения угрозы обрушения остальной части дома.

В результате утреннего обстрела также более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.

В мае и июне Луганск и область неоднократно подвергались обстрелам и атакам со стороны ВСУ. 20 мая украинские военные обстреляли поселок Юбилейный в Луганске, в результате пострадали жилые кварталы. В ночь на 4 июня «Луганскинформцентр» и ТАСС сообщили о взрывах в городе.

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