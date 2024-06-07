Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57

По последним данным, погибли четыре человека, 40 человек из общего числа пострадавших до сих пор находятся в больницах

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску достигло 57 человек, сообщило правительство Луганской народной республики со ссылкой на главу Минздрава региона Наталью Пащенко.

Ранее сообщалось о 50 получивших различные ранения при атаке на город. Число погибших осталось неизменным — четыре.

«40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах», — добавляется в последней сводке о состоянии здоровья пострадавших. Пащенко уточнила, что в больнице в том числе находятся двое несовершеннолетних.

МЧС ранее сообщало, что два человека могут находиться под завалами обрушившегося после обстрела Луганска дома.

Подъезд дома с первого по пятый этаж обрушился после обстрела города ракетами ATACMS американского производства со стороны вооруженных сил Украины.

В результате утреннего обстрела более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.