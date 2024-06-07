Число пострадавших при обстреле Луганска выросло до 57
Число пострадавших при ракетном ударе по Луганску достигло 57 человек, сообщило правительство Луганской народной республики со ссылкой на главу Минздрава региона Наталью Пащенко.
Ранее сообщалось о 50 получивших различные ранения при атаке на город. Число погибших осталось неизменным — четыре.
«40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах», — добавляется в последней сводке о состоянии здоровья пострадавших. Пащенко уточнила, что в больнице в том числе находятся двое несовершеннолетних.
МЧС ранее сообщало, что два человека могут находиться под завалами обрушившегося после обстрела Луганска дома.
Подъезд дома с первого по пятый этаж обрушился после обстрела города ракетами ATACMS американского производства со стороны вооруженных сил Украины.
В результате утреннего обстрела более десяти зданий и сооружений получили повреждения. ВСУ нанесли удар по крыше многоэтажной высотки рядом с рынком, в результате выбиты окна домов и витрины магазинов.
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