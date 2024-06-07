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Военная операция на Украине ,  
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Путин раскрыл число пунктов, занятых армией России в 2024 году

Путин: в 2024 году армия России заняла 47 пунктов в зоне спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
ПМЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская армия с начала 2024 года взяла под контроль 47 населенных пунктов в зоне военной операции на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию мероприятия вел РБК.

«Освобождено 880 кв. км. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и прилегающих территорий», — сказал Путин.

Президент отметил скорость, с которой продвигаются российские военные, однако подчеркнул, что «еще важнее забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте».

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Политика
Владимир Путин

За последние несколько недель Минобороны неоднократно отчитывалось о занятии российскими войсками сел в ДНР и Харьковской области. В частности, 7 июня военные взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в ДНР. Он находится рядом с селом Новомихайловка и к северу от города Угледара. В начале месяца войска зашли на территорию донецкого села Уманское. Оно расположено примерно в 11 км к западу от Авдеевки и 15 км к северо-западу от окраин Донецка.

В середине мая войска взяли под контроль пять населенных пунктов вблизи границы с Россией. Подразделения группировки войск «Север» зашли в населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области.

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Военная операция на Украине Владимир Путин ПМЭФ
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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