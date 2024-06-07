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Semafor узнал о планах США ужесточить стратегию по ядерному оружию

Semafor: США 7 июня объявят о более жесткой стратегии по ядерному оружию
Белый дом 7 июня объявит об ужесточении стратегии по ядерному оружию из-за отказа Китая и России от переговоров в этой области, пишет Semafor. По его данным, речь идет в том числе о разработке новой ядерной гравитационной бомбы

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди на конференции по контролю за вооружениями 7 июня объявит о намерении придерживаться более жесткой стратегии в области ядерного оружия, сообщил высокопоставленный чиновник администрации порталу Semafor. Он уточнил, что решение принято после того, как Китай и Россия «фактически отказались» обсуждать контроль над вооружениями.

По словам собеседника издания, США считают, что им необходимо «принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» в свете растущей глобальной напряженности и «внести определенные коррективы в нашу позицию и возможности».

Чиновник пояснил, что Вашингтон надеется усадить Москву и Пекин за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от обсуждения имеет последствия: Россия и Китай «столкнутся с ухудшением обстановки в плане безопасности, если продолжат отказываться от участия».

Собеседник Semafor уточнил, что более жесткий подход выражается в решении о разработке новой ядерной гравитационной бомбы и усилиях по продлению срока службы некоторых атомных подводных лодок класса «Огайо».

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Фото:Eduardo Munoz / Reuters

Он рассказал, что американские власти также рассматривают вопрос о дальнейшем развитии ядерных сил США в условиях «растущих ядерных угроз» и работают над обеспечением того, чтобы ключевые союзники имели возможности наносить удары на дальние расстояния и для наблюдения, необходимого для самообороны.

Кроме того, говорит собеседник издания, Белый дом начал «закладывать основу» для решения ключевых ядерных проблем, с которыми столкнется Байден в случае переизбрания в ноябре. В частности, это касается Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3), который истекает в начале февраля 2026 года. «Мы должны думать об условиях, в которых мы не будем ограничены, но то же самое касается и России, и Китая», — заключил собеседник Semafor.

Россия приостановила участие в ДСНВ в феврале 2023 года. В МИДе отметили, что при этом Москва продолжит соблюдать ограничения, предусмотренные договором, и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет. В США заявили, что считают Москву по-прежнему связанной обязательствами соглашения. В Госдепе назвали приостановку участия в ДСНВ Россией «юридически некорректной».

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