Крым подвергся ракетной атаке, два человека погибли

Сергей Аксенов: два человека погибли при ракетном обстреле в Крыму

Глава Крыма также сообщил о попаданиях по «пустующему объекту хозяйственного назначения» близ Алушты

В результате ракетной атаки в Крыму погибли два человека, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.

В районе Алушты зафиксированы попадания по «пустующему объекту хозяйственного назначения».

С начала военных действий на Украине территория Крыма неоднократно подвергалась атакам ракет и беспилотников. 16 мая Минобороны отчиталось об уничтожении пяти ракет ATACMS над территорией полуострова. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев тогда сообщал об атаке на город. Днем ранее ведомство заявляло, что силы ПВО за ночь сбили десять ракет ATACMS над Крымом. Развожаев говорил об отражении массированной атаки. В ночь на 13 мая над полуостровом, по данным министерства, было уничтожено четыре авиационные управляемые ракеты Storm Shadow.