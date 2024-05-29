Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона
В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, который направлялся в Крым, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, инцидент произошел около 18.30 мск в северо-западной части акватории Черного моря.
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