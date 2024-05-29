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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона

Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму безэкипажного катера
Сюжет
Военная операция на Украине

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, который направлялся в Крым, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, инцидент произошел около 18.30 мск в северо-западной части акватории Черного моря.

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Россия Украина Минобороны Крым
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