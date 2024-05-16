Российский флот обнаружил и уничтожил морские дроны, шедшие к Крыму
В западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крыма украинские безэкипажные катера, сообщило Минобороны.
«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении. Инцидент произошел около 14:00 мск.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов ВСУ в Черном море. В начале мая силы Черноморского флота в районе северо-западного побережья Крымского полуострова уничтожили пять таких безэкипажных катеров.
16 мая в ежедневной сводке Минобороны сообщило, что авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия уничтожили один из складов хранения безэкипажных катеров на Украине.
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