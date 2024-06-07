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Подозреваемый в убийстве москвича впал в кому

Подозреваемый в убийстве москвича Андрей Демин впал в кому
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Подозреваемый в убийстве москвича Константина Балишанского находится в коме, сообщили источники «РИА Новости» и РБК в правоохранительных органах.

Речь идет об Андрее Демине, которого накануне задержали по подозрению в убийстве Балишанского. При задержании мужчина открыл огонь в сторону полицейских, сделав не менее 15 выстрелов. В итоге силовики его ранили.

По данным телеграм-канала Shot, Демин находится в реанимации на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких). До этого ему провели трепанацию черепа и извлекли одну пулю, вторая прошла навылет. У его палаты дежурит охрана.

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6 июня в районе Фили-Давыдково на западе Москвы было обнаружено тело мужчины 1989 года рождения, в него выстрелили не менее шести раз. По данным телеграм-каналов Shot, Mash и «112», погибший — Константин Балишанский, который работал системным администратором и увлекался скейтбордингом.

Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил дело об убийстве — ч. 1 ст. 105, о незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему — ст. 222 Уголовного кодекса. Следователи в качестве приоритетной версии убийства назвали конфликт на почве ревности.

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