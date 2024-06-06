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Общество ,  
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Полицейские ранили киллера, застрелившего мужчину в Москве

Убивший московского сисадмина киллер вступил в перестрелку с силовиками и получил ранение головы. По предварительной версии, он мог действовать по заказу
Фото с места преступления
Фото с места преступления (Фото: skmoscowgsu / Telegram)

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы был ранен при задержании, сообщил Следственный комитет.

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — добавили в ведомстве.

Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: skmoscowgsu / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону сотрудников ГИБДД при задержании, сообщило МВД. Кроме него, раненых нет.

В Очаково-Матвеевском была слышна стрельба, писал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. Mash и «112» пишут, что киллер ранен в голову. Его погрузили в машину скорой помощи.

Полицейские ранили киллера, застрелившего мужчину в Москве
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По предварительной версии, киллер совершил заказное убийство этим утром в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Погиб мужчина 1989 года рождения, телеграм-каналы назвали его имя: Константин Балишанский. Как пишет Shot, мужчина работал системным администратором и увлекался скейтбордингом.

Нападавший вел стрельбу из автоматического оружия одиночными выстрелами, сообщал ТАСС. Всего он выстрелил трижды — первый раз с небольшого расстояния, затем два — контрольными в упор, когда жертва попыталась убежать.

По сведениям Shot, планирование убийства длилось около пяти месяцев. С начала февраля личные данные погибшего мужчины пробивали в слитых базах и теневом сегменте интернета.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
заказное убийство Москва СКР
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