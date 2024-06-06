Полицейские ранили киллера, застрелившего мужчину в Москве
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы был ранен при задержании, сообщил Следственный комитет.
«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов», — добавили в ведомстве.
Мужчина не менее 15 раз выстрелил в сторону сотрудников ГИБДД при задержании, сообщило МВД. Кроме него, раненых нет.
В Очаково-Матвеевском была слышна стрельба, писал канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей. Mash и «112» пишут, что киллер ранен в голову. Его погрузили в машину скорой помощи.
По предварительной версии, киллер совершил заказное убийство этим утром в районе Фили-Давыдково на западе Москвы. Погиб мужчина 1989 года рождения, телеграм-каналы назвали его имя: Константин Балишанский. Как пишет Shot, мужчина работал системным администратором и увлекался скейтбордингом.
Нападавший вел стрельбу из автоматического оружия одиночными выстрелами, сообщал ТАСС. Всего он выстрелил трижды — первый раз с небольшого расстояния, затем два — контрольными в упор, когда жертва попыталась убежать.
По сведениям Shot, планирование убийства длилось около пяти месяцев. С начала февраля личные данные погибшего мужчины пробивали в слитых базах и теневом сегменте интернета.
АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra
Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца
В Таллине произошел сильный взрыв. Видео
В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео
Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»
На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина
Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ
Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности
На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург
В Подмосковье начался грибной сезон. Фото