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ПМЭФ-2024 ,  
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Глава Минтруда выступил против введения шестидневной рабочей недели

Котяков выступил против введения шестидневной рабочей недели
Сюжет
ПМЭФ-2024
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Вводить шестидневную рабочую неделю в России не будут, заявил «РИА Новости» глава Минтруда Антон Котяков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нет. Действующее трудовое законодательство достаточно гибкое. Оно позволяет сегодня работнику и работодателю формировать удобный график работы», — сказал Котяков в ответ на вопрос о том, есть ли вероятность введения в России шестидневки.

Министр отметил, что в трудовом законодательстве при переработках предусмотрена повышенная оплата. Предусмотрена и возможность выхода на работу в выходные и праздничные дни, но только при обоюдном согласии двух сторон.

Котяков заявил, что к 2030 году МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум
Экономика
Антон Котяков

На ПМЭФ, который прошел в 2023 году, журналисты также подняли тему о введении шестидневной рабочей недели. Тогда Котяков ответил, что шестидневки в Трудовом кодексе не будет, но по соглашению сторон можно объединять дистанционную работу и традиционные трудовые отношения либо регулировать рабочее время индивидуально.

В Совете Федерации инициативу ввести шестидневку раскритиковали. Председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства.

Теги
Антон Котяков Минтруда рабочая неделя ПМЭФ
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