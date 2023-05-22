Клишас нашел противоречие между шестидневкой и социальным государством

Ввести шестидневную рабочую неделю, чтобы повысить прочность российской экономики, предложила ассоциация «бизнес-патриотов» «Аванти». Помимо Клишаса идею раскритиковал РСПП, усомнившись в пользе такой меры

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Шестидневная рабочая неделя не соответствует принципу социального государства. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Согласно Конституции, Россия — «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Ночью «Известия» сообщили, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневку. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит повысить прочность российской экономики, нагрузка на которую увеличилась из-за санкций.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей, комментируя идею, назвали 40-часовую рабочую неделю (пятидневку) научно обоснованной нормой и предположили, что увеличение рабочего времени приведет к снижению производительности труда и ухудшению здоровья трудящихся и вопреки замыслу нанесет ущерб экономике. «Неясно, что предлагается: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени. В целом инициатива является непродуманной и несвоевременной в условиях, когда страна формирует ответы на острые вызовы», — считают в организации.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что по закону работодатели уже сейчас могут ввести шестидневку при согласии работников, но лишь с дополнительной оплатой за сверхурочные работы.

В марте прошлого года Шершуков предложил, напротив, сократить рабочую неделю до четырех дней. С подобной идеей выступал и зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, когда был главой правительства. Работодатели вводить четырехдневку не спешат: согласно результатам осеннего опроса SuperJob, сейчас рабочая неделя сокращена только у 1% компаний.