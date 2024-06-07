В Белгороде и окрестностях объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и окрестностях

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде и Белгородском районе введен режим ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал он в телеграм-канале.

Вечером 6 июня два населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны Украины. Поселок Прилесье Краснояружского района попал под обстрел, в результате пострадала одна мирная жительница. Девушка получила осколочные ранения запястья, ее госпитализировали в городскую больницу Белгорода. Кроме того, в поселке были повреждены заборы двух частных домовладений и один автомобиль.

Позже два украинских дрона атаковали село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших не было. Повреждения получили одно частное жилое домовладение, коммерческий объект и один автомобиль.