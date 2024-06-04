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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность в городе с АЭС

В Курской области объявили ракетную опасность в Курчатове
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС
Фото: Игорь Кубединов / ТАСС

В курском городе Курчатов объявили ракетную опасность, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал Смирнов.

В Курчатове находится Курская АЭС, сам город расположен приблизительно в 70 км от границы с Украиной. На данный момент в эксплуатации находятся третий и четвертый энергоблоки. В 2021 году навсегда остановили первый энергоблок станции, а 31 января 2024 года — второй.

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