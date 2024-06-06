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Военная операция на Украине ,  
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Над тремя регионами России уничтожили 19 дронов и одну ракету «Нептун»

Минобороны: над тремя регионами уничтожено 19 дронов и одна ракета «Нептун»
Сюжет
Военная операция на Украине
Средства ПВО уничтожили 13 дронов над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а также сбили ракету «Нептун» над Ростовской областью, сообщили в Минобороны. В последних регионах были атакованы нефтебаза и завод нефтепродуктов
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Средства ПВО перехватили и уничтожили 19 дронов и одну ракету «Нептун» над тремя регионами за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны России.

В частности, по данным ведомства, уничтожено 13 украинских беспилотников над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а над Ростовской областью сбили одну противокорабельную ракету «Нептун».

После начала военной операции на Украине эти регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, в Белгородской области в ночь на 6 июня объявляли ракетную опасность. За несколько минут до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщал о перехвате нескольких «воздушных целей» на подлете к Белгороду. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Гладков и губернатор Ростовской области Василий Голубев заявляли об атаках беспилотников на нефтебазу в Старооскольском городском округе и Новошахтинский завод нефтепродуктов. На обоих объектах произошли пожары.

Гладков сообщил о двух атаках на село Грузское с помощью дронов
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»
По словам Гладкова, возгорание одного из резервуаров нефтебазы удалось ликвидировать, пострадавших нет. Новошахтинский завод нефтепродуктов дроны атаковали дважды, пожар потушили в 04:00 мск. По предварительной информации, никто не пострадал, писал Голубев.

Прошедшей ночью также объявлялась опасность атаки беспилотников в Воронежской и Курской областях.

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