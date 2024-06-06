Над тремя регионами России уничтожили 19 дронов и одну ракету «Нептун»
Средства ПВО перехватили и уничтожили 19 дронов и одну ракету «Нептун» над тремя регионами за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны России.
В частности, по данным ведомства, уничтожено 13 украинских беспилотников над Крымом, шесть — над Белгородской областью, а над Ростовской областью сбили одну противокорабельную ракету «Нептун».
После начала военной операции на Украине эти регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Так, в Белгородской области в ночь на 6 июня объявляли ракетную опасность. За несколько минут до этого губернатор Вячеслав Гладков сообщал о перехвате нескольких «воздушных целей» на подлете к Белгороду. По его словам, пострадавших и серьезных разрушений нет.
Гладков и губернатор Ростовской области Василий Голубев заявляли об атаках беспилотников на нефтебазу в Старооскольском городском округе и Новошахтинский завод нефтепродуктов. На обоих объектах произошли пожары.
потушили в 04:00 мск. По предварительной информации, никто не пострадал, писал Голубев.
Прошедшей ночью также объявлялась опасность атаки беспилотников в Воронежской и Курской областях.
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